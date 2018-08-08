В Москве отметили увеличение числа инвестиций иностранных компаний

Москва, , 16:12 — REGNUM Прямые инвестиции иностранных компаний, зарегистрированных в Москве, в 2017 году увеличились на 28,4% по сравнению с 2016 и составили 83,9 млрд долларов США. Об этом заявила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента экономической политики и развития города Москвы.

«По данным Банка России, это 56,3% от прямых инвестиций в страну за 2017 год», — сообщила Сергунина.

По её словам, на повышение показателей повлияла работа по упрощению административных процедур и развитие новых инвестиционных инструментов в Москве.

Руководитель столичного департамента экономической политики и развития Владимир Ефимов напомнил, что в 2017 году Москва первой в России заключила офсетный контракт по локализации на своей территории современного производства лекарств, а также вошла в топ-5 рейтинга инвестиционной привлекательности городов Европы по версии Financial Times.

Как сообщало ИА REGNUM, за первое полугодие 2018 года арендные ставки по офисам класса А и B в Москве выросли на 4,2%. При этом в течение первых шести месяцев 2018 года незанятых офисных площадей класса А в Москве стало меньше на 3,5%, класса В — на 1,2%.

Читайте подробнее: В Москве заявили об увеличении спроса на аренду офисов в 2018 году