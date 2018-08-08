Экс-главе УСБ СКР Максименко предъявят новые обвинения

Москва, , 14:09 — REGNUM Новые обвинения в коррупции вскоре будут предъявлены бывшему главе управления собственной безопасности СКР Михаилу Максименко, приговоренному к 13 годам колонии строгого режима. Об этом 8 августа сообщает русская служба Би-би-си.

Максименко хотят предъявить обвинения по меньшей мере по двум новым эпизодам. В одном случае речь идет о крупной взятке за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец, подручного криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой).

Второе обвинение касается взятки в виде внедорожника стоимостью 1,5 млн рублей, который Максименко, по версии следователей ФСБ, получил от бизнесмена Дмитрия Смычковского.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле суд приговорил Максименко к 13 годам колонии за получение взятки. Приговор в июле оставил в силе Верховный суд России.

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