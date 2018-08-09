Коренные народы России, которые могут исчезнуть с лица земли

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 9 августа, отмечается Международный день коренных народов мира. В России проживает 47 коренных малочисленных народов. Многие из них насчитывают не больше нескольких сотен человек, а некоторые и вовсе находятся на грани исчезновения.

Водлозёры

Сегодня сохранилось лишь пять деревень, в которых живут около 550 водлозёров. Это потомки московских и новгородских переселенцев XVI века, которые за долгие годы в изоляции стали самобытным народом. Водлозёры никогда не ладили с соседями. У зажиточных поморов и пудожан водлозёры обычно ассоциировались с высшей степенью бедности. Они даже называли их «рябинушки», то есть «оборванцы».

Сейчас территория Водлозерья удалена от цивилизации и транспортных путей. Это национальный заповедник, который сохранил уникальную культуру старорусского деревянного зодчества и веру в персонажей славянской мифологии. Ежедневно водлозёры проводят обряды, без которых ни в коем случае не ходят в лес. Например, каждый охотник обязательно делает «относ» — оставляет одно убитое животное лесу.

Семейские

В XVIII веке Екатерина II издала указ, согласно которому всех беглых старообрядцев переселили из-за рубежа в Забайкалье. Там и началась история нового народа — семейских, которые в первозданном виде сохранили культуру допетровской Руси. По результатам Всероссийской переписи населения, лишь 26 человек признали себя семейскими.

Несмотря на то, что название народа изживает себя, этнический элемент и уникальная культура по-прежнему остались нетронутыми. Например, семейские — едва ли не единственный народ, который сохранил крюковое пение — знаменный распев, который использовали при старообрядческих обрядах. Сегодня оно входит в список ЮНЕСКО и признается во всем миром мире как музыкальный феномен.

Кереки

Кереки, которые называют себя анкалгакку («приморские люди») — самая малочисленная народность Севера. В переписи населения 2010 года лишь четыре человека назвали себя кереками. Керекский язык никогда не имел письменности и был языком общения в семье. Представители народа в основном говорят по-русски или по-чукотски. Кереки проживали отдельными семьями смешанно с чукчами, поэтому подверглись ассимиляции с их стороны.

В настоящее время общая численность коренных народов на планете составляет примерно 370 млн человек. Несмотря на то, что это всего 5% населения Земли, на долю коренных народов приходится 15% беднейшего населения планеты. Они сталкиваются со множеством проблем, в том числе с нарушением своих прав.

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