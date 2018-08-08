Брали взятки, били и унижали: в Минске начался суд по делу о гибели солдата

Минск, , 14:24 — REGNUM В суде Московского района Минска 8 августа началось рассмотрение резонансного дела о гибели 21-летнего рядового солдата Алексанжра Коржича в военной части в Печах. Одному из фигурантов дела 23-летнему сержанту Евгению Барановскому предъявлены обвинения в получении взяток от солдат.

Из материалов дела, которые зачитал прокурор Юрий Шерснев, выяснилось, что Барановский, прибывший в Печи из Бреста, являлся командиром отделения и за время службы не раз получал от солдат взятки. В частности, пользование мобильным телефоном или поход в магазин оценивалось в 30−40 рублей. В общей сложности сумма взяток составляла более 300 рублей.

По словам прокурора, в конце июля — начале августа 2017 года к Барановскому обратился рядовой Коржич с просьбой воспользоваться мобильным телефоном за денежное вознаграждение. Также по версии следствия, сержант систематически требовал, чтоб рядовой покупал для него кофе, вафли, сигареты и другие товары.

Кроме того, речь идёт и о том, что Барановский, превышая власть, часто незаконно принуждал солдат к выполнению физических упражнений, чтобы поднять свой авторитет. Например, он отдавал приказ Коржичу, как и другим солдатам, уже после отбоя встать и отжаться несколько десятков раз. Причём поводом для такого наказания могло стать что угодно. Как пояснил прокурор, был случай, когда сержант заставлял отжиматься военнослужащих в противогазе, а на отказ одного из солдат это делать четыре раза ударил его по лицу.

Барановский также отбирал продукты у военнослужащих и совершал другие противоправные действия. Коржичу приходилось платить Барановскому даже за то, что он попал в стационар, чем был недоволен сержант. Рядового Александра Коржича Барановский избивал шесть раз, нанося по нескольку ударов, что и стало поводом самоубийства солдата, сказал прокурор.

В аналогичных действиях обвиняют и другого фигуранта уголовного дела Егора Скуратовича. По версии следствия, он тоже брал взятки в виде кофе, сала, сигарет и других товаров. Он также не раз сам заставлял солдат отжиматься на после отбоя и еще около десяти раз превышал должностные полномочия вместе с Барановским.

Как ранее передавало ИА REGNUM, тело 21-летнего военнослужащего Александра Коржича была обнаружено 3 октября в здании медицинской роты. Это дело сразу стало весьма резонансным, оно привлекло внимание СМИ, общественности и блогеров. После этого по подозрению в применении физического насилия в отношении подчиненных курсантов задержали нескольких сержантов. Этот инцидент повлёк за собой ряд увольнений. Президент Белоруссии Александр Лукашенко взял дело под личный контроль.

Изначально следствие рассматривало три версии произошедшего: самоубийство, умышленное убийство и доведение до самоубийства. В результате Следственный комитет пришёл к версии о доведении до самоубийства. На скамье подсудимых сейчас находятся трое сержантов — Евгений Барановский, Антон Вяжевич и Егор Скуратович, которым инкриминируется совершение преступлений по статьям «Кража» (часть 1 статья 205 УК), «Получение взятки и повторное получение взятки» (часть 1 и 2 статья 430) и «Превышение власти, повлекшее тяжкие последствия» (часть 3 статья 455). Им грозит до 12 лет лишения свободы.

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