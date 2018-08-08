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В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018»

Общество

В мероприятиях фестиваля примут участие студенты РГУ имени С. А. Есенина

В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018»
Цитата из х/ф «Пять недель на воздушном шаре». Реж. Ирвин Аллен. 1962. США
Аэростат

Рязань, 8 августа 2018, 14:01 — REGNUM  Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018» стартовал в Рязани в 16-й раз, сообщает 8 августа пресс-служба Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Организатором мероприятия выступила Рязанская Федерация воздухоплавания. Ожидается, что в фестивале примут участие 20 пилотов из 11 городов России, среди которых Кунгур, Воронеж и Великие Луки.

«Опыт взаимодействия РГУ имени С.А. Есенина с Рязанской Федерацией воздухоплавания представляет собой уникальный пример сотрудничества, в которое вовлечены учёные и студенты естественно-географического и исторического факультетов, совместно выполняющие важные научные исследования», — отмечают в вузе.

«Небо России-2018» — фестиваль, который стал одной из визитных карточек Рязани. Традиционно панорамы города на фотографиях украшают воздушные шары в небе на фоне изумительной красоты соборов Кремля и заливных лугов Оки. Итоги фестиваля и спортивной программы будут подведены 11 августа.

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