В Рязани стартовал фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018»

Рязань, , 14:01 — REGNUM Международный спортивный культурно-зрелищный фестиваль воздухоплавания «Небо России-2018» стартовал в Рязани в 16-й раз, сообщает 8 августа пресс-служба Рязанского государственного университета имени С. А. Есенина.

Организатором мероприятия выступила Рязанская Федерация воздухоплавания. Ожидается, что в фестивале примут участие 20 пилотов из 11 городов России, среди которых Кунгур, Воронеж и Великие Луки.

«Опыт взаимодействия РГУ имени С.А. Есенина с Рязанской Федерацией воздухоплавания представляет собой уникальный пример сотрудничества, в которое вовлечены учёные и студенты естественно-географического и исторического факультетов, совместно выполняющие важные научные исследования», — отмечают в вузе.

«Небо России-2018» — фестиваль, который стал одной из визитных карточек Рязани. Традиционно панорамы города на фотографиях украшают воздушные шары в небе на фоне изумительной красоты соборов Кремля и заливных лугов Оки. Итоги фестиваля и спортивной программы будут подведены 11 августа.