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Необычный аукцион внес вклад в дело спасения Байкала

Общество

В Улан-Удэ впервые прошёл экологический аукцион по продаже мусора с берегов Байкала, однако для спасения озера, утопающего в мусоре, этого недостаточно; в Бурятии прошёл митинг «Недоступность детских садов в Улан-Удэ»; с каждым годом Бурятия всё больше лишается лесов

Необычный аукцион внес вклад в дело спасения Байкала
Владимр Вучичевич-Сибирский. Берег Байкала. 1910

Улан-Удэ, 9 августа 2018, 03:45 — REGNUM  Тяжелая нагрузка на экологическую ситуацию в Прибайкалье из-за безответственного отношения отдыхающих становится все более серьезной проблемой. Какие новые способы борьбы с мусорной катастрофой изобрели активисты-экологи, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Мусорный аукцион, прошедший в столице Бурятии Улан-Удэ, предлагал участникам выкупить мусор, собранный активистами на берегах Байкала. Вырученные средства пойдут на закупку мусорных мешков, перчаток, оплату вывоза мусора до полигона. К сожалению, из приблизительно 2 миллионов ежегодно отдыхающих на берегах Байкала, многие проявляют несознательность, оставляя вокруг заповедного озера горы мусора. И с таким наплывом усилиями одних активистов не обойтись.

Сибирский региональный центр МЧС России запланировал на 10 августа крупную операцию по очистке Байкала от мусора, в мероприятии примут участие около 600 специалистов, включая водолазов, задача которых будет состоять в очистке прибрежной зоны байкальского дна.

Читайте статью Без Байкала и без лесов: какое будущее ждёт Бурятию?, а также другие статьи Татьяны Иващенко в проекте «Байкал — великий и уязвимый».

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