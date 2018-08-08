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В Оренбуржье в отношении птицефабрики возбуждено уголовное дело

Общество

В первой половине дня 8 августа Сорочинскую птицефабрику, где второй день коллектив не выходит на работу из-за долгов по зарплате, посетили следователи

В Оренбуржье в отношении птицефабрики возбуждено уголовное дело
Тарас Гапоненко. В птичьем городке.1959

Сорочинск, Оренбургская область, 8 августа 2018, 13:51 — REGNUM  В Оренбургской области 8 августа по факту невыплаты заработной платы работникам сорочинской птицефабрики «Родина» возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону. Решение принято по итогам личного приёма граждан, который проводил заместитель руководителя следственного управления Андрей Кисилёв, а также работы следователей-криминалистов на предприятии.

Напомним, 7 августа коллектив птицефабрики отказался выходить на работу из-за задержки заработной платы. Сумма долга достигла 2,4 млн рублей. Людям обещали перечислить деньги, но финансы работникам так и не поступили.

8 августа птичники вновь не вышли на работу. Они собрались у ворот предприятия. По словам работников, на фабрике отключен газ, 9 августа могут отключить электричество. Причиной тому долги «Родины» за потреблённые ресурсы. При таком развитии ситуации птица погибнет.

Ранее появилась информация о дефиците корма для птиц и падеже поголовья. С 8 августа на фабрике работает комиссия чиновников минсельхоза области и ветеринаров.

Читайте ранее в этом сюжете: Забастовка в Оренбуржье: работники птицефабрики не вышли на работу

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