Владимирские депутаты оставили детей без мороженого и волшебника

Владимир, , 13:51 — REGNUM Во Владимире на празднование Дня города, которое состоится 25 августа, уже собрано более 1,3 млн рублей. Об этом на заседании Совета народных депутатов Владимира сообщил первый замглавы администрации Владимир Гарев. По словам чиновника, деньги от спонсоров (из бюджета средства на праздник не выделяются) продолжают поступать.

Расходование этих денег вызвало небольшой спор депутатов. Как сообщила пресс-служба совета, представитель ЛДПР Валерий Пузанов предложил потратить часть денег на бесплатное мороженое для детей, чтобы «было как в песне — «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете». Но инициатива не нашла поддержки. В итоге деньги пойдут на фейерверк и выступление артистов.

Напомним, ко Дню города во Владимире откроется фонтан на Театральной площади, строительство которого спонсирует «Сбербанк». Работы по возведению фонтана принесли ущерб Владимиро-Суздальскому музею-заповеднику: из-за вибрации, которая образовалась во время работ, в здании Музея хрусталя, находящегося рядом, разбился экспонат стоимостью 150 тыс. рублей.

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