Рекорд лета-2018: Домодедово отправит в отпуск свыше 55 тыс. человек

Москва, , 15:08 — REGNUM Более 370 воздушных судов вылетят из международного аэропорта Домодедово 8 августа, установив «отпускной рекорд» лета 2018 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе авиакомпании, отметив, что самым популярным маршрутом на международных воздушных линиях в этот день станет турецкий курорт Анталья. Среди российских городов лидером пассажиропотока стал Симферополь.

«Мы значительно увеличили ресурсы, которые задействованы для обслуживания пассажиров и воздушных судов. Это создаст комфортные условия для путешественников и гостей аэропорта в пиковый период», — отметил пресс-секретарь московского аэропорта Домодедово Александр Власов.

Самолёты доставят в разные регионы мира более 55 тыс. человек. Самое большое число взлётно-посадочных операций ожидается с 11 вечера до полуночи: в это время совершат посадку и вылетят из Домодедово 47 самолётов, вследствие чего будет использовано на 10% больше ресурсов наземного обслуживания, чем в дневное время. Кроме того, аэропорт готов в пиковые часы увеличить на 20% число сотрудников, работающих на пунктах досмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу Superjob.ru, 47% жителей России не планируют брать отпуск этим летом. Из тех, кто намерен отдохнуть в летние месяцы, 13% хотят путешествовать по России, 12% опрошенных проведут отпуск дома, 8% отправятся отдыхать на дачу или в деревню и 6% поедут за границу.

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