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АТОР: латиноамериканские фанаты после ЧМ-2018 вряд ли вернутся в Россию

Общество

Это связано с высокими ценами на перелёт с другого континента и с высокой стоимостью пребывания в РФ

Москва, 8 августа 2018, 13:37 — REGNUM  Футбольные болельщики из Латинской Америки вряд ли вернутся в качестве туристов в Россию. Об этом сообщили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным аналитиков ассоциации, благодаря чемпионату мира по футболу 2018 года в странах Центральной и Южной Америки вырос интерес к России, однако не следует рассчитывать на то, что латиноамериканские фанаты вернутся в РФ в качестве туристов — это связано с высокими ценами на перелёт с другого континента и с высокой стоимостью пребывания в России.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июля в АТОР заявили, что российские туроператоры после проведения чемпионата мира по футболу отмечают прирост количества заявок от иностранных туристов на приезд в Россию.

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Туризм
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