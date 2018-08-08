День города Омска: мэрия думает, что «праздник удался». Как считают омичи?

Омск, , 13:36 — REGNUM Празднование 302-й годовщины со дня основания Омска прошло на высоком организационном уровне. Такой вывод сделали в мэрии Омска, поводя 8 августа итоги Дня города.

Как сообщили ИА REGNUM в мэрии, к торжествам начали готовиться ещё в апреле. Оргкомитет собирался еженедельно.

«В результате, по оценке организаторов, основанной на принципе обратной связи с омичами, праздник удался», — говорится в сообщении городских властей.

По словам первого заместителя мэра Омска, директора департамента городского хозяйства Евгения Фомина, по итогам Дня города нареканий и замечаний к работе городских служб не возникло. Работу в рамках подготовки праздничных мероприятий чиновник назвал огромной. Он также рассказал, что после праздника город привели в порядок:

«После праздника в оперативном порядке вывезли мусор. В этом году мы увеличили количество урн и мобильных 60-литровых контейнеров для сбора бытовых отходов. За каждым из них был закреплён работник управления. Через каждые 30−40 минут контролировалась наполняемость емкостей для мусора и их очистка. Стоит отметить, что в этом году омичи и гости города гораздо ответственнее отнеслись к соблюдению чистоты на площадках праздника, за что мы им искренне признательны».

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Также в мэрии обратили внимание на то, что во время праздника, согласно сводкам УМВД, не было зафиксировано ни одного серьёзного происшествия.

Между тем День города омичи обсуждают в соцсетях. Есть те, кто очень доволен организацией и проведением праздника, однако без серьёзных замечаний со стороны горожан не обошлось.

«Был на «Флоре» (выставка — прим. ИА REGNUM ), впечатления не самые лучшие, все меньше инсталляций, все больше торговли, впрочем, это касается и сельхозвыставки», — выразил мнение подписчик паблика «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

»Администрация, наверное, не слышала, что такое перераспределение потоков! И как это делается. Нас несла толпа, которая перевернула детскую коляску. И также когда организовывали концерт, нигде не упоминался возраст, для которого его проводят, и тем более никто никогда не опускался до роста ребёнка (просто встать на колени) и не пробовал посмотреть на концерт или экран. Никто никогда не додумается сделать схему/карту расположения объектов питания, туалетов, входов/выходов, медпункта, пункта полиции и так далее», — подчеркнула ещё одна подписчица.

«Смотрели салют на метромосту. Толпа людей с детьми. А по дороге в этот момент ехали машины. И никто не подумал приостановить движение на эти 10 минут. Так что родители смотрели за детьми, а не на салют. А если бы кто-то споткнулся и упал? Или толпа вытолкнула на проезжую часть человека? Случайно? «Отличная» организация праздника. Обычно движение приостанавливают. Забыли, наверное», — жалуется омичка.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Омск отпраздновал День города 4−5 августа. Основные праздничные мероприятия посетили порядка 143 тысяч омичей и гостей города.

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