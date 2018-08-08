Врачи прогнозируют возвращение Ники Лауды к полноценной жизни

Вена, , 13:27 — REGNUM После выздоровления трехкратный чемпион Формулы-1 Ники Лауда вернется к полноценной жизни, заявили австрийские врачи 8 августа. Об этом пишет газета Kurier.

Центральный клинический госпиталь Вены (AKH) провел пресс-конференцию, на которой семь врачей поделились информацией о состоянии Ники Лауды и особенностях операции по пересадке легкого. По словам хирурга Вальтера Клепетко, это была рядовая операция, хотя и для особого пациента. Врачи удовлетворены состоянием 69-летнего австрийца, он идет на поправку, все органы работают.

Пульмонолог Марко Идцко рассказал, что Лауда страдал не от гриппа, а от воспаления альвеол, которое привело к разрушению легочной ткани — медикаментозный способ лечения был исчерпан, для спасения жизни была необходима пересадка легкого.

Торакальный хирург Петер Якш отметил, что после выздоровления пациенты с новыми легкими продолжают жить нормальной жизнью, в конечном итоге все зависит от общего состояния организма. Тем не менее, в течение года сохраняется риск отторжения донорского органа — чтобы этого избежать, Лауде придется принимать большое количество лекарств. Пересадка почек в прошлом не отразилась на его здоровье.

Пациент находится в сознании, дышит самостоятельно с 3 августа и уже принимает непродолжительные визиты.

Как сообщало ИА REGNUM, Лауда перенес операцию 2 августа. Ники Лауда — чемпион Формулы-1 1975, 1977 и 1984 годов, глава собственной авиакомпании Laudamotion и неисполнительный директор команды Формулы-1 Mercedes AMG.

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