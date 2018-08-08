Жириновский: Требованием 80% имущества Степаненко поступает некрасиво

Москва, , 13:21 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский осуждает расчет Елены Степаненко, которая требует 80% совместно нажитого с Евгением Петросяном имущества, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

«Степаненко требует 80 процентов совместно нажитого имущества. Ее расчет понятен: суды могут идти несколько лет, есть риск того, что Петросян умрет. Тогда она станет наследницей и получит вообще все. Все это выглядит, мягко говоря, некрасиво», — рассуждает Жириновский.

Он полагает, что законом должна быть закреплена норма, в соответствии с которой в случае судебных споров супругам-миллиардерам оставят по одной двухкомнатной квартире, изъяв все остальное в доход государства.

«Степаненко сразу же отозвала бы все иски», — уверен депутат Госдумы.

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