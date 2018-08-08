Жириновский предложил передать имущество Петросяна-Степаненко государству

Москва, , 13:13 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил изъять все имущество разводящихся, в том числе семьи юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, в доход государства, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Большое количество скандальных разводов с разделом имущества по суду невыгодны России, полагает депутат Госдумы. Он видит в разводе Петросяна-Степаненко экономический ущерб.

«Судебная система содержится на государственные деньги. Вместо того, чтобы наводить порядок и выносить вердикты по преступлениям с тяжелыми для России последствиями, судьи вынуждены тратить свое время на распутывание конфликта между людьми, неспособными договориться без посторонней помощи. Да и деньги, которые платят адвокатам-специалистам по бракоразводному праву, с точки зрения экономики уходят в никуда», — рассуждает он.

Кроме того, любой скандальный развод — фактор разжигания социальной ненависти, считает Жириновский.

«Абсолютное большинство населения нашей страны — бедные люди и люди со средним достатком. Когда в прессу начинают поступать подробности об имущественном благополучии развалившейся семьи, это провоцирует зависть к чужому богатству», — указал парламентарий.

Жириновский предлагает законодательные меры противодействия подобным ситуациям.

«Нужно внести поправки в гражданский семейный кодекс. Когда возникает конфликт между очень богатыми супругами, у них должен быть стимул договориться без третьих лиц. Вот мы и должны принять такой закон: все имущество, которое вы собираетесь оспаривать друг у друга в суде, мгновенно изымается в доход государства», — предложил он.

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