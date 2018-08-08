Илон Маск и его Tesla: Пиар в Twitter стал важнее реальных убытков

Москва, , 12:56 — REGNUM Илон Маск великий пиарщик, и его проекты сейчас вытягиваются не столько технологически, сколько его личным талантом создавать вокруг них шумиху, считает программист ИА REGNUM Юрий Носов.

Ранее Маск на своей странице в Twitter заявил о планах выкупа акций Tesla по $420 и вывода корпорации с биржи. Курс акций компании на этом фоне вырос к закрытию нью-йоркской биржи на 10% — до $379 (+$37,58).

Он просто пишет в Twitter что-то в стиле, «знаете, я тут подумал, надо сделать Tesla приватной. Публичные торги оказывают негативное влияние, поэтому надо сделать её частной и поставить стоимость акций выше, чем они сейчас торгуются. Кто не согласен — должен будет продать акции».

И знаете что? Акции пошли вверх! В каком-то смысле, больше и делать-то ничего не надо. На самом деле, Twitter, торги на бирже и Илон Маск — просто созданы друг для друга. Все эти экономические расчеты и математические формулы больше не нужны — достаточно просто ляпнуть дурь в Twitter.

И это работает. Рыночные игроки с большой охотой реагируют на размышления спикеров в соц. сетях и принимают решения на миллионы долларов. При этом, никого больше уже не интересуют ни квартальные отчеты, ни то, что компания по-прежнему убыточна и достижения её мягко говоря сомнительны.

Впрочем, этому уже как-то поздно удивляться, поскольку ровно этим же приёмом пользуется не кто-нибудь, а сам президент США Дональд Трамп, который точно так же в любой непонятной ситуации расчехляет свой аккаунт в Twitter и пишет что-нибудь резкое и шокирующее.

Насколько можно судить, у него тоже дела идут неплохо. В каком-то смысле, в этом даже нет ничего странного. Если бы Маск или Трамп жили в каком-нибудь 18-м веке, то они точно так же могли бы выйти на какую-нибудь площадь и говорить что-нибудь эдакое. Другое дело, что в отличие от Twitter, на площади могут и яйцами закидать или камнями.

Twitter в этом отношении, конечно, комфортнее. Но это порождает небывалый уровень безответственности. Черт с ним с Маском, но, когда по фоточкам в Twitter начинают бомбить города — это уже перебор.

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