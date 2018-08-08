Акция «Безопасный Байкал» может стать традиционной

Улан-Удэ, , 12:45 — REGNUM В Бурятии и Иркутской области продолжается акция «Безопасный Байкал», в рамках которой параллельно с надзорной работой проводится генеральная уборка прибрежной полосы и дна озера. Штабы по проведению акции созданы на базе региональных главков МЧС России. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 8 августа, в Сибирском региональном центре МЧС, руководители муниципальных администраций предлагают сделать акцию традиционной.

«Что касается Байкала, протяжённость которого порядка 2 тысяч км, то здесь речь идёт о предупредительной работе на воде, на горных тропах, на туристических маршрутах. Статистика нам показывает, что туристический поток на Байкале год от года возрастает, и вместе с этим увеличивается количество происшествий, ситуаций, при которых отдыхающим требуется помощь профессиональных спасателей. Например, в 2017 году помощь наших спасателей получили 500 человек, а за семь месяцев этого года уже 747 человек нуждались в такой помощи», — сказал начальник Сибирского регионального центра МЧС России Сергей Диденко.

За два дня участники акции очистили от мусора более 42 км береговой линии, провели 736 бесед с отдыхающими и рыбаками, десятки занятий на турбазах и в детских лагерях, 14 патрулирований туристических маршрутов. К административной ответственности привлечены четыре человека, нарушавших правила пользования маломерными судами.

В Бурятии акции проходит в Кабанском, Баргузинском, Северобайкальском, Прибайкальском районах, в Иркутской области — в Слюдянском, Иркутском, Ольхонском районах.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии и Иркутской области 6 августа стартовала профилактическая акция «Безопасный Байкал». В ней принимают участие спасатели, представители ОНФ, других общественных организаций и волонтёры, всего порядка тысячи человек. На протяжении пяти дней они будут заниматься обеспечением безопасности и чистоты Байкала и прибрежной территории. Уборка дна озера будет проводиться с применением специального водолазного оборудования.

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Напомним, по данным МЧС, ежегодно на Байкале отдыхают около 2 миллионов туристов.