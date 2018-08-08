Жительницу калужского села осудили за махинации с соцвыплатами

Калуга, , 12:36 — REGNUM В Калужской области вынесен приговор в отношении 31-летней жительницы села Ульяново. Как сообщил 8 августа корреспонденту ИА REGNUM прокурор Ульяновского района Калужской области Юрий Савкин, женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.159.2 УК РФ — «Мошенничество при получении социальных выплат, совершённое в крупном размере».

Читайте также: Калужанин прикинулся сумасшедшим, чтобы получить бессрочную инвалидность

Судом было установлено, что сельчанка в 2015 году обратилась в отдел социальной защиты населения районной администрации с заявлением о назначении соцвыплат в связи с проживанием в зоне, подвергшейся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Однако по месту регистрации женщина фактически не проживала, о чем не уведомила государственный орган, в результате чего незаконно получила более 330 тыс. рублей.

Ранее по теме: В Калужской области мошенница обобрала государство на 1,1 млн рублей

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину. Суд назначил мошеннице наказание в виде штрафа в размере 40 тыс. тысяч рублей. Помимо этого ей предстоит также в полном объёме возместить причинённый государству ущерб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2018 года за попытку обмануть государство и незаконно получить материнский капитал на скамье подсудимых оказалась 20-летняя жительница Калуги. Мать двоих детей купила свидетельство о рождении несуществующего ребёнка и обратилась в управление соцзащиты с заявлениями о необходимости назначения ей социальной выплаты. В ходе проверки выяснилось, что документы «липовые». Сам же подсудимая пояснила, что пошла на мошенничество из-за отсутствия денег.

Читайте ранее в этом сюжете: Калужанка пошла на мошенничество ради материнского капитала