Экспедиция по следам генерала Эммануэля отправилась на Эльбрус

Нальчик, , 12:34 — REGNUM На Ставрополье стартовала экспедиция «По следам генерала Эммануэля». Участникам перехода предстоит пройти по пути, которым прошли первые покорители Эльбруса в 1829 году, сообщили ИА REGNUM 8 августа в пресс-службе комитета Ставрополья по делам национальностей и казачества.

Вчера, 7 августа, больше десятка всадников, в том числе четверо представителей французской ассоциации Lazalay, выдвинулись изпосёлка Горячеводскийв село Шалушка в Кабардино-Балкарии. Участники конно-спортивного перехода поднимутся на лошадях до поляны Эммануэля, расположенной на высоте 2500 м над уровнем моря на северном склоне Эльбруса. Дальше их эстафету примут профессиональные альпинисты, которым предстоит подняться на самую высокую вершину Европы.

Напомним, конный переход восстанавливает события 1829-го года, когда экспедиция под руководством генерала Георгия Эммануэля, серба по происхождению, командующего войсками на Кавказской укреплённой линии, начальника Кавказской области, отправилась из Пятигорска через долину реки Малки к Эльбрусу. С проводниками из числа местных жителей они поднялись на гору, попутно проводя полевые исследования и делая описания местности. Однако в тот первый переход самой верхней точки Эльбруса достиг только проводник Хыйса Хачиров.

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