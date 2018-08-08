Выбивание долгов: в Оренбуржье коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Оренбург, , 12:33 — REGNUM В Оренбургской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей. Под административные санкции попали недобросовестные юридические лица, использующие незаконные методы при работе, направленной на возврат просроченной задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

За первое полугодие на коллекторов поступило более 400 жалоб. Они касались запредельного количества телефонных звонков и сообщений с требованием погасить долг, а также превышения числа, допустимого законодательством, визитов. В одном случае коллектор отказался предоставить службе судебных приставов информацию о своей деятельности.

Реакцией на жалобы населения стали протоколы об административной ответственности. За полгода возбуждено 41 административное производство. На данный момент в судах рассмотрено 27 дел. По ним сумма штрафов составила 1,5 млн рублей.

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