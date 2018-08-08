Среда, 8 Августа 2018 года
13:30:14 МСК

Выбивание долгов: в Оренбуржье коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей

Общество

В первом полугодии 2018 года на коллекторов поступило более 400 жалоб

Оренбург, 8 августа 2018, 12:33 — REGNUM  В Оренбургской области коллекторов оштрафовали на 1,5 млн рублей. Под административные санкции попали недобросовестные юридические лица, использующие незаконные методы при работе, направленной на возврат просроченной задолженности, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УФССП по региону.

За первое полугодие на коллекторов поступило более 400 жалоб. Они касались запредельного количества телефонных звонков и сообщений с требованием погасить долг, а также превышения числа, допустимого законодательством, визитов. В одном случае коллектор отказался предоставить службе судебных приставов информацию о своей деятельности.

Реакцией на жалобы населения стали протоколы об административной ответственности. За полгода возбуждено 41 административное производство. На данный момент в судах рассмотрено 27 дел. По ним сумма штрафов составила 1,5 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Вне закона: в Оренбуржье коллекторы нарвались на штрафы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы и нарушения в области кредитования физических лиц
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить