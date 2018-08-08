Скоростной режим и смс: как европейская молодежь нарушает ПДД

Рим, , 12:27 — REGNUM Самые частые нарушения правил дорожного движения, которые совершают молодые европейцы — это превышение скорости, написание смс и разговоры по телефону, сообщает в среду, 8 августа, информагентство Ansa со ссылкой на данные исследования, проведенного компанией Ford в Италии, Великобритании, Германии, Франции и Испании.

57% респондентов (граждан в возрасте от 18 до 24 лет) признались в регулярном нарушении скоростного режима, 43% — в отправке смс и 36% — в ведении телефонных разговоров.

Среди других распространенных нарушений — езда без ремня безопасности (16%), селфи (15%) и управление автомобилем после употребления алкогольных напитков (13%).