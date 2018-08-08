Верховный суд проверит законность приговора Роману Сущенко

Москва, , 12:25 — REGNUM Верховный суд России рассмотрит жалобу на приговор осуждённому в России за шпионаж гражданину Украины Роману Сущенко. Согласно картотеке дел суда, слушания назначены на 12 сентября.

В начале июня Московский городской суд признал Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Дело Сущенко имеет гриф «секретно», и потому все заседания проходили в закрытом режиме. Гособвинение требовало для него 14 лет тюрьмы в соответствии со статьёй 276 УК России «Сбор и хранение в целях передачи иностранному государству или организации сведений, составляющих государственную тайну».

Сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Роман Сущенко был задержан в октябре 2016 года сотрудниками ФСБ России. По данным российских спецслужб, он собирал секретные сведения о деятельности Вооружённых сил и Росгвардии. Сам Сущенко себя виновным не признаёт.