За «минирование» больницы житель Сочи на два года лишился свободы

Краснодар, , 12:21 — REGNUM Неудачная шутка о взрывном устройстве в здании медицинского учреждения стоила жителю Сочи свободы. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 8 августа, суд признал мужчину виновным в заведомо ложном сообщении об акте терроризма и приговорил его к двум годам заключения. Отбывать наказание злоумышленник будет в колонии-поселении.

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Как уточнили в правоохранительном ведомстве, анонимный звонок в дежурную часть отдела полиции Центрального района УВД по городу Сочи поступил летом 2018 года. Мужчина сообщил о том, что в здании больницы находится взрывное устройство. Прибывшие на место происшествия стражи порядка оцепили территорию, здание лечебного учреждения проверили кинологи, однако никаких опасных предметов не обнаружили.

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Личность подозреваемого удалось установить достаточно быстро. Им оказался 46-летний местный житель. Мужчину задержали и поместили в СИЗО до суда.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года на год в колонии-поселении за ложное сообщение о минировании торгового центра был осуждён житель Краснодара.

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