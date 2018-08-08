«Отлов свирепствует»: Зоозащитники пикетировали департамент ЖКХ Москвы

Москва, , 13:30 — REGNUM Зоозащитники провели пикет у здания столичного департамента жилищно-коммунального хозяйства против действующей в Москве системы отлова городских животных. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила директор Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева.

«В Москве свирепствует отлов кошек. Их ловят с помощью дротиков для собак, часть кошек умирает в машине отлова, не выходя из наркоза. Далее их везут в переполненный приют «Зоорассвет», которым управляет ГБУ «Доринвест». Без лечения в условиях скучённости кошки умирают в течение нескольких месяцев. Например, в Архивном городке в сентябре 2017 года было отловлено 10 кошек, до приюта доехало девять. Сейчас в живых осталось всего 2», — заявила Дмитриева.

Вместо отлова животных зоозащитники настаивают на принятии городской программы стерилизации животных, введения моратория на их разведение и обязательного чипирования животных. Дмитриева подчеркнула, что в Москве действует регламент по безнадзорным животным, в котором для регулирования численности зверей не предлагается никаких превентивных мер, кроме отлова и содержания в приютах.

«Маленькие узники муниципальных концлагерей. Система одна на всю страну: боремся с бездомными, а не бездомностью. Кроме того, в регламенте нет ни слова о защите животных, только защита человека от животных», — заключила зоозащитница.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2018 года зооактвисты провели пикет у здания Генеральной прокуратуры в Москве за отмену заключенных тендеров на отлов и утилизацию животных.

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