Роскомнадзор проверит качество мобильной связи на Чукотке

Анадырь, , 12:12 — REGNUM Роскомнадзор по запросу правительства Чукотки в 2019 году проверит операторов мобильной связи на предмет качества оказываемых ими услуг в регионе. Об этом 8 августа сообщил первый вице-губернатор Чукотки Леонид Николаев на совещании с министром связи России Константином Носковым в Анадыре, передаёт ТАСС.

По словам вице-губернатора, за последние годы выросло количество жалоб от жителей региона на качество услуг связи.

Так, по его данным, у «Ростелекома» за год было зафиксировано 257 остановок связи, из которых 54 были вызваны поломкой оборудования. Аналогичные проблемы наблюдаются и у мобильных операторов, при этом с учётом транспортной доступности в регионе на устранение поломок может уходить больше месяца.

При этом, как отмечено, тарифы на услуги мобильных операторов на Камчатке значительно выше, чем по Дальневосточному ФО в целом. При схожих расценках на тарифы операторы могут включают в них в 3−8 раз меньше услуг, а безлимитные тарифы отсутствуют.

Читайте также: Регионы Дальнего Востока — в «подвале» рейтинга качества жизни в России