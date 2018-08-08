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Жириновский предложил пожилых признать детьми

Общество

И освободить их от гражданско-правовой ответственности

Жириновский предложил пожилых признать детьми
Пожилой и ребенок

Москва, 8 августа 2018, 12:05 — REGNUM  Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает освободить от гражданско-правовой ответственности лиц старше 70 лет и, таким образом, фактически считать их детьми.

«Всех лиц старше 70 лет нужно вообще освободить от гражданско-правовой ответственности», — отметил Жириновский.

Отметим, что законодательство разделяет три формы гражданско-правовой ответственности: потеря задатка; возмещение убытков; уплата неустойки.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, законопроект о повышении пенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении 19 июля. Инициатива правительства вызвала широкий резонанс. Предлагается повысить пенсионный возраст для мужчин с 60 лет до 65 лет, а для женщин с 55 лет до 63 лет.

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Повышение пенсионного возраста
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