В Омске прошел Туристический национальный фестиваль

Омск, , 12:00 — REGNUM Участники клуба «Мечта» Омского государственного педагогического университета (ОмГПУ) провели Туристический национальный фестиваль, в котором приняли участие представители национально-культурных объединений региона, сообщает 8 августа пресс-служба вуза.

Главной целью мероприятия стало формирования навыков здорового и активного образа жизни, воспитания у молодежи уважения к национальным традициям, создания условий для культурного обмена и гармонизации межэтнических отношений в молодежной среде.

Участники фестиваля рассказали о традициях и культуре своего народа, выступили с творческими номерами, угостили гостей блюдами национальной кухни, а также приняли участие в туристических соревнованиях (спортивное ориентирование, туристская полоса и др.).

Отмечается, что мероприятие позволило установить дружеские связи, уменьшить социальную дистанцию между представителями различных этнических групп, развить представление о гуманности и толерантности.

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