В Севастополе согласовали проект грандиозного военно-исторического парка

Севастополь, , 11:59 — REGNUM Архитектурно-художественный совет Севастополя согласовал проект военно-исторического парка на Федюхиных высотах, разработанный ООО «Севастопольский Стройпроект». Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства города 8 августа.

Согласно проекту, территория военно-исторического парка будет разделена на две функциональные зоны: техническую и парковую.

«В парке будет десять исторических площадок: античности, генуэзского присутствия в Крыму, первой обороны Севастополя, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Древней Руси и Византии, начала ХХ века. Там воссоздадут быт, строения, ремёсла, ключевые исторические события ушедших эпох», — отметили в департаменте.

Помимо этого проект предполагает строительство инфоцентра, кафе, здания администрации, а также рынка исторической продукции, детских площадок, гостевые дома, парковки для автомобилей, автобусов, электромобилей, а также автокемпинг.

Напомним, ранее создатель парка Станислав Нагорный сообщал журналистам, что инвестиционный контракт предусматривает вложение 480 миллионов рублей.