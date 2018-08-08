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В Севастополе согласовали проект грандиозного военно-исторического парка

Общество

На Федюхиных высотах в районе Балаклавы воссоздадут десять музеев под открытым небом

В Севастополе согласовали проект грандиозного военно-исторического парка
Марина Каширская © ИА REGNUM
Севастополь. Балаклава

Севастополь, 8 августа 2018, 11:59 — REGNUM  Архитектурно-художественный совет Севастополя согласовал проект военно-исторического парка на Федюхиных высотах, разработанный ООО «Севастопольский Стройпроект». Об этом сообщили в департаменте архитектуры и градостроительства города 8 августа.

Согласно проекту, территория военно-исторического парка будет разделена на две функциональные зоны: техническую и парковую.

«В парке будет десять исторических площадок: античности, генуэзского присутствия в Крыму, первой обороны Севастополя, Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Древней Руси и Византии, начала ХХ века. Там воссоздадут быт, строения, ремёсла, ключевые исторические события ушедших эпох», — отметили в департаменте.

Помимо этого проект предполагает строительство инфоцентра, кафе, здания администрации, а также рынка исторической продукции, детских площадок, гостевые дома, парковки для автомобилей, автобусов, электромобилей, а также автокемпинг.

Напомним, ранее создатель парка Станислав Нагорный сообщал журналистам, что инвестиционный контракт предусматривает вложение 480 миллионов рублей.

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