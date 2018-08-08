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Смерчи над морем, ливни и град: в Сочи объявлено штормовое предупреждение

Общество

Непогода будет бушевать на курорте в течение ближайших нескольких дней

Смерчи над морем, ливни и град: в Сочи объявлено штормовое предупреждение
Иван Шилов © ИА REGNUM
Смерч

Сочи, Краснодарский край, 8 августа 2018, 11:59 — REGNUM  Отдых в курортном городе Краснодарского края в ближайшие дни может омрачить непогода. Экстренное предупреждение о надвигающихся неблагоприятных погодных условиях распространило региональное ГУ МЧС.

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Уже сегодня, 8 августа, в Краснодраском крае над акваторией Черного моря на участке от Анапы до Магри существует опасность формирования смерчей.

Также синоптики предупреждают гостей и жителей олимпийской столицы о сильном дожде, ливнях с грозами, градом. Ветер может усилиться до ураганного, его порывы будут достигать 20−25 м/с.

«На малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории края, реках Республики Адыгея и Черноморского побережья (от Геленджика до Магри), ожидаются подъемы уровня воды, местами с достижением неблагоприятных отметок. Есть риск схода селей», — говорится в экстренном предупреждении МЧС.

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Отмечается, что такая погода сохранится в Сочи до конца суток 10 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, ливни в Сочи уже стали причиной гибели людей. Так, 3 августа в посёлке Лазаревское семилетний мальчик из Татарии упал в ливневую канаву с дождевой водой, проходящей вдоль Октябрьской улицы. Потоком воды мальчика затащило под бетонную площадку. Попытки бабушки спасти внука успехом не увенчались. Ребёнка унесло в море, его тело было обнаружено водолазами в районе русла реки Свирка. Следственные органы возбудили уголовное дело. Власти объяснили трагедию «стечением неблагоприятных обстоятельств».

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