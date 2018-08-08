Военный журналист Михаил Лещинский скончался в Москве

Москва, , 12:00 — REGNUM Советский и российский тележурналист Михаил Лещинский умер в Москве в возрасте 73 лет. Сообщение об этом опубликовано 8 августа на сайте Союза журналистов России (СЖР).

Михаил Лещинский работал военным корреспондентом, был политобозревателем Гостелерадио СССР, снимал репортажи о войне в Афганистане. Его репортажи были эмоциональными, никого не оставляли равнодушными.

«Он обладал редким даром репортера создавать эффект присутствия зрителя на месте событий», — отметили в Союзе журналистов.

Михаил Лещинский родился 16 апреля 1945 года. Телевидению он посвятил более 40 лет жизни. Лещинский выпустил ряд документальных фильмов и многосерийных циклов.

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