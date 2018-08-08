Среда, 8 Августа 2018 года
13:33:31 МСК

Военный журналист Михаил Лещинский скончался в Москве

Общество

Телевидению он посвятил более 40 лет жизни

Москва, 8 августа 2018, 12:00 — REGNUM  Советский и российский тележурналист Михаил Лещинский умер в Москве в возрасте 73 лет. Сообщение об этом опубликовано 8 августа на сайте Союза журналистов России (СЖР).

Михаил Лещинский работал военным корреспондентом, был политобозревателем Гостелерадио СССР, снимал репортажи о войне в Афганистане. Его репортажи были эмоциональными, никого не оставляли равнодушными.

«Он обладал редким даром репортера создавать эффект присутствия зрителя на месте событий», — отметили в Союзе журналистов.

Михаил Лещинский родился 16 апреля 1945 года. Телевидению он посвятил более 40 лет жизни. Лещинский выпустил ряд документальных фильмов и многосерийных циклов.

Читайте также: Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил о смерти своей матери

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Некрологи
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить