Численность населения Ярославской области продолжает сокращаться

Ярославль, , 11:57 — REGNUM По оценке специалистов Ярославльстата, численность постоянного населения области с начала 2018 года уменьшилась на 4294 человека и составила на 1 июля 2018 года 1 млн 261 тыс человек, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В службе статистики отмечают, что естественная убыль населения в январе-июне 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросла на 608 человек. При этом число выбывших из региона мигрантов превысило число прибывших в область, в результате чего миграционный отток увеличил численные потери населения.

Зарегистрировано отрицательное сальдо в обмене населением с Украиной, Таджикистаном, Узбекистаном, республикой Молдова и Азербайджаном. Как отмечают в Ярославльстате, в аналогичном периоде прошлого года с этими государствами, кроме Республики Молдова, наблюдался миграционный прирост. Наибольший приток населения области за счет государств-участников СНГ обеспечили мигранты из Казахстана.