Почему в США оказывается так трудно быть родителем?

Вашингтон, , 11:59 — REGNUM Везде в США семьи борются за качественный уход за детьми, в стране имеет место кризис по уходу за детьми, заявила сенатор Пэтти Мюррей в своем микроблоге, обсуждая свое интервью Хайди Маркофф, которая задалась вопросом, почему в Америке оказывается так трудно быть родителем.

Сенатор подчеркивает, что «каждый родитель должен быть в состоянии идти на работу, зная, что его ребенок в безопасности». В своем аккаунте на платформе Medium политик рассказывает о том, что куда бы они ни пошла, повсюду ей рассказывают истории о том, как родители обзванивают сотни центров, предоставляющих заботу о детях, и не могут найти тот, который способны себе позволить, — или в котором нашлось бы место для их ребенка. Причем услуги могут быть слишком дороги даже для хорошо зарабатывающих родителей. В итоге многие родители ждут качественной программы годами. Другие рассказывают о том, как ежедневно ходят на работу, зная, что их ребенок находится в не самом хорошем месте. Третьи вынуждены отказываться от повышения по службе.

Подчеркивая исключительную важность раннего детского образования для будущего каждого человека, сенатор пишет о невозможности дальнейшего игнорирования проблемы:

«Мы должны покончить с мышлением, что это чужая проблема. Мы все должны это исправить, вот почему я представила Акт об уходе за детьми для работающих семей. Этот билль позволит обеспечить, чтобы ни одному родителю не пришлось платить больше, чем он может себе позволить, за уход за детьми; расширить доступ к дошкольным учреждениям для детей в возрасте 3 и 4 лет; и инвестировать в лучшую подготовку и зарплату учителей по уходу за детьми и воспитателей».

Напомним, в 2017 году рождаемость в США упала до 30-летнего минимума. Молодые американцы не стремятся заводить семьи, а эмигранты столкнулись с серьезными ограничениями.