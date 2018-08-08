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Разведчики из РФ одержали победу на международном конкурсе

Общество

Всего в международном конкурсе принимали участие команды из восьми государств

Новосибирск, 8 августа 2018, 11:49 — REGNUM  Победу на международном конкурсе военных разведчиков «Отличники войсковой разведки — 2018», который проходил на полигоне «Кольцово» в Новосибирской области, одержали российские военнослужащие. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

«Российские военнослужащие стали победителями международного конкурса», — говорится в сообщении.

Второе место по итогам конкурса, состоявшего из пяти этапов (прохождение комплекса препятствий «Тропа разведчика», десантирование и совершение марш-броска на 15 км, индивидуальные и групповые стрельбы из штатного оружия, вождение боевых машин пехоты (БМП-2), преодоление водной преграды вплавь и на БМП-2), досталось разведчикам из Китая. Третье место завоевала команда из Узбекистана.

Отмечается, что всего в международном конкурсе принимали участие команды из восьми государств.

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Военные учения
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