Евросоюз может вынудить Apple изменить iPhone

Брюссель, 8 августа 2018, 11:37 — REGNUM Европейский союз намерен рассмотреть вариант обязательного внедрения единого порта для зарядки смартфонов, сообщает Reuters.
По данным издания, данная мера необходима для сокращения электронных отходов, а также будет удобна для пользователей. При этом Еврокомиссия на протяжении последних десяти лет добивается перехода к зарядным устройствам единого типа.
В случае принятия соответствующего решения компании Apple придется отказаться от разъема Lightning.
Как сообщало ИА REGNUM, американская компания Google может сделать платной операционную систему Android в случае требований Евросоюза уплатить штраф в размере 4,3 млрд евро.
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