В Ярославле на сутки остановят Южную водопроводную станцию

Ярославль, , 11:37 — REGNUM В рамках подготовки к зиме «Ярославльводоканал» проведет масштабные работы на сетях во Фрунзенском и Красноперекопском районах областного центра, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Это позволит минимизировать риск массовых отключений в холодное время года.

В мэрии Ярославля приводят границы территорий, которых коснется отключение. На Нефтестрое это район, ограниченный Московским проспектом — Костромским шоссе — Тормозным шоссе до пос. Сокол — 1 — проспектом Фрунзе. Без воды останутся поселок Нагорный, деревня Щедрино, поселок Прибрежный, ул. Каштановая в поселке Лучинское.

В Красноперекопском районе вода пропадет в домах, ограниченных Московским проспектом, окружной дорогой, ул. Б. Полянки, Московской ж/д до пересечения с Московским проспектом, а также в поселке Силикатного завода и промзоне второго участка НПЗ.

Работы предстоят масштабные: как поясняют в АО «Ярославльводоканал», в них будут задействованы более ста человек и необходимая техника, всего планируется замена 16 задвижек диаметром от 400 до 1000 мм. Чтобы выполнить такие объемы, потребуется остановить работу Южной водопроводной станции:

«Нам предстоит произвести слив основных водоводов, демонтировать старую запорную арматуру, смонтировать новую, опрессовать и промыть сети, и запустить их в работу», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель технического директора пот водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

Все это должно повысить надежность водоснабжения жителей Красного Перекопа и Нефтестроя в зимний период. Если же авария все же произойдет, то массовых отключений удастся избежать.

Ради этого, конечно, гражданам придется немного потерпеть, но заявленные цели того стоят. Как сообщают в мэрии Ярославля и на АО «Ярославльводоканал», будет сделано все возможное, чтобы минимизировать временные неудобства для жителей. Работы специально решили организовать так, чтобы провести одно большое отключение. Основная их часть будет вестись ночью, пока жители спят: воду отключат с 23 .00 10 августа до 24.00 11 августа. На это время будут установлены бочки и автоцистерны по 40 адресам. Подробный список можно найти на сайте мэрии города Ярославля.