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Более 300 учителей заявили об участии в форуме «Цифровое поколение России»

Общество

Девятый международный фестиваль школьных учителей будет проходить с 15 по 17 августа на базе Елабужского института КФУ

Елабуга, Татария, 8 августа 2018, 11:31 — REGNUM  Для участия в девятом по счету международном фестивале школьных учителей в Елабуге уже зарегистрировались 311 педагогов из Татарии и других регионов России, сообщает 8 августа информационно-издательский центр Казанского федерального университета (КФУ).

«Тема предстоящего педагогического форума — «Цифровое поколение России», — отмечается в сообщении.

В качестве гостей на форум приглашены шесть зарубежных и тридцать пять российских модераторов. Ожидается, что российским учителям будет предоставлена возможность приобщиться к знаниям «о цифровом будущем нашего мира и страны», а также о влиянии новых технологий на современное школьное образование.

На мероприятие также приглашены заместитель председателя госсовета Татарии Римма Ратникова, министр регионального образования и науки Рафис Бурганов, ректор КФУ Ильшат Гафуров и ряд других официальных лиц. Мероприятие будет проходить с 15 по 17 августа на базе Елабужского института вуза.

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