Жириновский предложил при разводе спорное имущество передавать государству

Москва, , 11:27 — REGNUM Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают проект закона о разделе имущества в случае развода супругов, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», — отметил Жириновский.

Идея инициативы возникла из-за скандала вокруг развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

По мнению парламентария, новая норма закона «остудит пыл тех супругов, которые будут пытаться нажиться на разводе».

«Бери положенную по закону половину или не получишь вообще ничего», — указал Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все совместно нажитое имущество юмориста Евгений Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса.

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