Среда, 8 Августа 2018 года
11:54:29 МСК

Жириновский предложил при разводе спорное имущество передавать государству

Общество

«Бери положенную по закону половину или не получишь вообще ничего»

Жириновский предложил при разводе спорное имущество передавать государству
PublicDomainPictures
Развод

Москва, 8 августа 2018, 11:27 — REGNUM  Депутаты Госдумы от ЛДПР разрабатывают проект закона о разделе имущества в случае развода супругов, сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

«Чтобы исключить спекуляции вокруг семейного имущества при разводе нужно установить правило — все спорное имущество передается в пользу государства», — отметил Жириновский.

Идея инициативы возникла из-за скандала вокруг развода юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко.

По мнению парламентария, новая норма закона «остудит пыл тех супругов, которые будут пытаться нажиться на разводе».

«Бери положенную по закону половину или не получишь вообще ничего», — указал Жириновский.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все совместно нажитое имущество юмориста Евгений Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса.

Читайте ранее в этом сюжете: Совместное имущество Петросяна и Степаненко арестовано

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развод Степаненко и Петросяна
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить