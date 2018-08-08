Закрытая церемония прощания с Жоэль Робюшоном пройдет 17 августа

Пуатье, Франция, , 11:30 — REGNUM В пятницу, 17 августа, в соборе Сен-Пьер города Пуатье, в родном городе знаменитого на весь мир шеф-повара, состоится церемония прощания с легендой французской кулинарии Жоэль Робюшоном, который ушел из жизни в понедельник, 6 августа. Об этом сообщает агентство France Presse.

Похороны Жоэль Робюшона пройдут исключительно в кругу семьи и друзей.

Жена шеф-повара, дети Эрик и София, внуки и вся семья Жоэль Робюшона просят уважать их право проститься с мужем, отцом, дедом без посторонних лиц.

Напомним, что Жоэль Робюшон, один из самых известных французских поваров, был обладателем в общей сложности 32 звезд Мишлен. Среди его учеников был не менее известный повар Гордон Рамзи.