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Закрытая церемония прощания с Жоэль Робюшоном пройдет 17 августа

Общество

Церемония прощания с легендарным шеф-поваром пройдет в соборе Сен-Пьер в городе Пуатье

Пуатье, Франция, 8 августа 2018, 11:30 — REGNUM  В пятницу, 17 августа, в соборе Сен-Пьер города Пуатье, в родном городе знаменитого на весь мир шеф-повара, состоится церемония прощания с легендой французской кулинарии Жоэль Робюшоном, который ушел из жизни в понедельник, 6 августа. Об этом сообщает агентство France Presse.

Похороны Жоэль Робюшона пройдут исключительно в кругу семьи и друзей.

Жена шеф-повара, дети Эрик и София, внуки и вся семья Жоэль Робюшона просят уважать их право проститься с мужем, отцом, дедом без посторонних лиц.

Напомним, что Жоэль Робюшон, один из самых известных французских поваров, был обладателем в общей сложности 32 звезд Мишлен. Среди его учеников был не менее известный повар Гордон Рамзи.

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