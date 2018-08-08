Свалка отходов птицеводства накрыла Херсон смрадом

Херсон, Украина, , 11:23 — REGNUM Возле Херсона на Украине свалка отходов птицеводства вызвала возмущение горожан, которым стало нечем дышать, сообщает 8 августа «Укринформ».

Как заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской обладминистрации, жители Херсона начали массово жаловаться на вонь в городе. Оперативная группа от администрации обнаружила недалеко от города свалку с отходами птицеводства, запах от которой ветер гонит в Херсон. Предположительно, несанкционированную свалку устроила птицефабрика из Белозерского района.

Напомним, ранее в селе Бронница Львовской области местные жители перекрыли въезд техники на Дрогобычский мусорный полигон, требуя закрыть его. Несмотря на решение суда о допустимости свалки, жители по-прежнему блокируют ее.

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