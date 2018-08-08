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Свалка отходов птицеводства накрыла Херсон смрадом

Общество

Местная птицефабрика устроила несанкционированную свалку

Свалка отходов птицеводства накрыла Херсон смрадом
Цитата из х/ф «Посетитель музея». Реж. Константин Лопушанский. 1989. СССР
В царстве мусора

Херсон, Украина, 8 августа 2018, 11:23 — REGNUM  Возле Херсона на Украине свалка отходов птицеводства вызвала возмущение горожан, которым стало нечем дышать, сообщает 8 августа «Укринформ».

Как заявили в департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской обладминистрации, жители Херсона начали массово жаловаться на вонь в городе. Оперативная группа от администрации обнаружила недалеко от города свалку с отходами птицеводства, запах от которой ветер гонит в Херсон. Предположительно, несанкционированную свалку устроила птицефабрика из Белозерского района.

Напомним, ранее в селе Бронница Львовской области местные жители перекрыли въезд техники на Дрогобычский мусорный полигон, требуя закрыть его. Несмотря на решение суда о допустимости свалки, жители по-прежнему блокируют ее.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине сельские жители требуют остановить застройку на болоте

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Полигоны и мусорные свалки
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