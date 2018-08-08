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Долгожданный рейс: «Князь Владимир» отправился из Сочи в Севастополь

Общество

Круизный лайнер будет выполнять рейсы по маршруту Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь до октября включительно

Долгожданный рейс: «Князь Владимир» отправился из Сочи в Севастополь
Иллюстрация: Fleetphoto.ru
Лайнер «Князь Владимир»

Краснодар, 8 августа 2018, 11:13 — REGNUM  На Черноморском побережье открылась летняя круизная навигация, сообщает 8 августа «Интерфакс» со ссылкой на морской порт Сочи.

По данным издания, круизный лайнер «Князь Владимир» отправился из Сочи в 09:10 мск сегодня, 8 августа. Судно будет выполнять рейсы по маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь до октября включительно.

Напомним, в 2018 году отправление лайнера было намечено на 29 апреля, но его перенесли на 6 мая из-за неисправности. Однако и тогда рейс по маршруту Сочи — Севастополь так и не состоялся из-за пожара, вспыхнувшего на борту. После этого рейс откладывался на 5 и 7 августа.

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