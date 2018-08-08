Общественный совет Чебоксар «прирастёт» зарплатными местами

Чебоксары, , 11:01 — REGNUM У вновь созданного общественного совета Чебоксар, скорее всего, появятся свой аппарат из трёх человек и помещение. С соответствующим обращением общественники планируют обратиться в столичный парламент и администрацию Чебоксар. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данное решение подавляющим большинством голосов было принято на заседании общественного совета при обсуждении регламента.

Второе заседание общественного совета началось с обсуждения регламента работы вновь созданной структуры. Основная дискуссия развернулась вокруг необходимости формирования аппарата совета, что потребует выделения дополнительных средств из бюджета Чебоксар и создания юридического лица в форме унитарного казённого предприятия. С этим предложением выступил председатель общественного совета, герой России Николай Гаврилов. По его мнению, в штате аппарата должны быть три человека: руководитель, секретарь-делопроизводитель и юрист.

«Тогда уж и главный бухгалтер нужен», — покачал головой председатель союз астроителей Чувашии Энвер Аблякимов.

«Пошло-поехало», — едва слышно отреагировал кто-то из общественников, напомнив, что и в МВД «тоже есть общественный совет, но там работает аппарат министерства».

«После сегодняшнего обсуждения протокол будет оформлен. Кто его будет делать? Кому поручить делопроизводство? Я всех вас уважаю и никого не посмею попросить. Сейчас этим занимается администрация», — отстаивал позицию Николай Гаврилова.

«Речь идёт об исполнительном комитете, как, к примеру, в ОНФ: у народного фронта, члены которого работают на общественных началах, есть исполком, где работают профессионалы. Как говорил один известный человек, хотите загубить любое хорошее дело — доверьте его общественникам», — поддержал председателя член регионального штаба ОНФ, лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

На критику о том, что потребуются дополнительные средства из бюджета и последовавшее в связи с этим предложение оставить функционал на администрации Чебоксар, было высказано мнение, что тогда «мы с вами будем зависимы» от мэрии, которая сегодня формирует повестку заседаний. Кроме того, это может сказаться на эффективности работы общественного совета, а также уровня доверия со стороны горожан.

«Мы скидываться будем или инвесторов искать? Несерьёзно же», — отметил Николай Гаврилов.

В ходе голосования за создание аппарата проголосовали восемь человек, двое выступили «против», один воздержался. Кроме того, общественникам могут предоставить отдельное помещение — в настоящее время рассматриваются варианты в библиотеках города.