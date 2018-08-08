Профессора из Якутии оценят мастерство «лесорубов XXI века» на чемпионате

Якутск, , 11:00 — REGNUM Сотрудники факультета Лесного комплекса и землеустройства Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) приглашены в качестве старших судей объединенных судейских бригад IV Чемпионата России «Лесоруб XXI века», сообщает 8 августа отдел по общественным коммуникациям вуза.

Чемпионат стартовал 8 августа в Устьянском районе Архангельской области. В нем принимают участие 50 команд из 10 лесных регионов России. Отмечается, что соревнования лесорубов проводятся с целью повышения престижа профессии лесозаготовителя, а также для совершенствования приёмов работы и повышения производительности труда работников лесного комплекса.

Во время соревнований профессорам предстоит оценить профессиональные навыки и мастерство при выполнении технологических операций. Предполагается, что по результатам соревнований будут названы лучшие операторы харвестера, форвардера, экскаватора, погрузчика и гидроманипулятора.