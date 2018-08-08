Среда, 8 Августа 2018 года
11:54:31 МСК

Профессора из Якутии оценят мастерство «лесорубов XXI века» на чемпионате

Общество

В мероприятии принимают участие 50 команд из 10 лесных регионов России

Якутск, 8 августа 2018, 11:00 — REGNUM  Сотрудники факультета Лесного комплекса и землеустройства Якутской государственной сельскохозяйственной академии (ЯГСХА) приглашены в качестве старших судей объединенных судейских бригад IV Чемпионата России «Лесоруб XXI века», сообщает 8 августа отдел по общественным коммуникациям вуза.

Чемпионат стартовал 8 августа в Устьянском районе Архангельской области. В нем принимают участие 50 команд из 10 лесных регионов России. Отмечается, что соревнования лесорубов проводятся с целью повышения престижа профессии лесозаготовителя, а также для совершенствования приёмов работы и повышения производительности труда работников лесного комплекса.

Во время соревнований профессорам предстоит оценить профессиональные навыки и мастерство при выполнении технологических операций. Предполагается, что по результатам соревнований будут названы лучшие операторы харвестера, форвардера, экскаватора, погрузчика и гидроманипулятора.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
ЛесБумПром и лесное хозяйство
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить