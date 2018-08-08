В Японии из-за тайфуна могут эвакуировать более 85 тыс. человек

Токио, , 10:58 — REGNUM Жителям города Мобара, расположенного в префектуре Тиба в Японии, выданы рекомендации об эвакуации из-за приближения тайфуна «Шаньшань». Об этом сообщило в среду, 8 августа, национальное метеорологическое управление Японии.

Всего местные власти рекомендуют эвакуировать 89 тысяч человек в связи с угрозой оползней.

Ожидается, что тайфун «Шаньшань» обрушится на регион в ночь на 9 августа.

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