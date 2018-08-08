В Ярославской области подорожает оружие

Ярославль, , 10:57 — REGNUM Губернатор Ярославской области подготовил проект указа об увеличении выплаты гражданам денежного вознаграждения за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Если раньше пулемет и огнемет стоил 8000 рублей, то после вступления документа в силу ярославцы смогут сдать их за 11 000 рублей. На те же 3000 рублей подорожает автомат, вознаграждение за его добровольную сдачу достигнет 10 000 рублей. Винтовки подорожают на 2000 рублей, как и пистолеты-револьверы.

Вырастет цена и на сдаваемые боеприпасы. Если раньше один патрон к боевому оружию стоил 35 рублей, то сейчас его примут за 45.

Такое повышение расценок за оружие связывают с выросшим минимальным размером оплаты труда. Последний раз расценки на оружие регулировались в 2014 году.