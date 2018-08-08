Названо имя исполнительницы главной роли в сериале «Бэтвумен»

Вашингтон, , 10:43 — REGNUM Главную роль в новом сериале американского телеканала CW «Бэтвумен» исполнит 32-летняя австралийская актриса Руби Роуз, сообщает The Hollywood Reporter.

По данным издания, сериал будет снят по мотивам комиксов DC о приключениях подруги Бэтмена Кейт Кейн. До выхода сериала Роуз примерит черную маску и ярко-красный парик в кроссовере DC, который будет показан в декабре 2018 года.

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Руби Роуз известна своим поклонникам по фильмам «Оранжевый — хит сезона» и «Джон Уик 2». На своей странице в Instagram актриса призналась, что данная роль для нее была мечтой детства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сети появились слухи о том, что Мэтт Ривз может заняться перезагрузкой франшизы «Бэтмен», а Бен Аффлек покинет её.

Вместе с тем в начале июня 2018 года в Twitter появились другие слухи — что Бен Аффлек якобы подтвердил свое желание сняться в новом фильме про Бэтмена.

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