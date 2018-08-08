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На Украине от новой болезни уже погиб один человек

Общество

Пока что на Украине зафиксировано два случая заболевания листериозом

Киев, 8 августа 2018, 10:40 — REGNUM  От нового заболевания — листериоза — на Украине погиб первый человек в 2018 году, заявили в Центре общественного здоровья министерства здравоохранения Украины, сообщает 8 августа УНИАН.

Согласно сообщению, листериозом в 2018 году заболели два человека: девушка 1999 года рождения и мужчина 1949 года рождения. Девушка выздоровела после лечения, мужчина умер от поражения ткани головного мозга.

Напомним, листериоз — новая болезнь для Украины. Это бактериальная инфекция, которой человек в основном заражается через пищу. Смертность от листериоза достигает 16%, особенно опасна болезнь для людей со слабым иммунитетом: пожилых людей, беременных женщин. Симптомы болезни похожи на пищевое отравление, а инкубационный период составляет до 45 дней.

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