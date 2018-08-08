В Санкт-Петербурге начал работу центр по выдаче документов военным

Санкт-Петербург, , 10:34 — REGNUM Единый центр приема и выдачи документов для военнослужащих открыт в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Отмечается, что центр, открытие которого состоялось под эгидой Минобороны России, работает в формате «одного окна» и занимается выдачей документов, связанных с обеспечением военнослужащих и их семей жильём.

По данным пресс-службы, в центре функционирует «электронная очередь», внедрён цифровой документооборот и созданы комфортные условия нахождения посетителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в многофункциональных центрах Подмосковья (МФЦ) расширят список услуг: теперь МФЦ смогут регистрировать и выдавать свидетельства о рождении и смерти.

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