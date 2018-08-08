Почему брендовые бутики стали исчезать из центра Москвы?

Москва, , 17:18 — REGNUM Снижение покупательской способности населения и объёмов торговли, которые идут уже не первый год, могли стать объективной причиной для ухода премиальных бутиков со Столешникова переулка, считает член совета московского отделения «Опоры России» Алексей Рябинин. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, на напряжённую экономическую ситуацию в том числе наложились меры со стороны властей города, связанные с ограничением парковочного пространства, которые также повлияли на положение торговых компаний.

«Со стороны властей города были приняты меры, которые этот процесс усугубили, об этом говорят и сами представители торговли: ограничение возможностей парковки и доступа в магазины, к примеру. Понятное дело, что город проводил их не с целью негативного влияния на эти организации, но всё-таки определенная недоработка в плане оценки последствий была», — подчеркнул он.

Рябинин отметил, что если Москва хочет соревноваться и быть в одном ряду с крупнейшими столицами мира, необходимо предоставить бизнесу возможности для разнообразной торговли и не подвергать улицы и торговые помещения таким необоснованным ограничениям.

Председатель Комитета по транспорту московского отделения «Опора России» Игорь Ребельский, в свою очередь, отметил, что ещё в 2012 году Столешников переулок стал пешеходным, поэтому расширение пешеходной зоны и отсутствие парковки для высокодоходной публики может являться лишь одной из причин исчезновения магазинов из центра.

«Безусловно, пешеходам было очень неудобно протискиваться между машин, и на это поступали жалобы. Но клиенты таких дорогих бутиков часто пользуются услугами личных водителей, которым не обязательно ждать у входа в магазин и парковаться, пока совершаются покупки. Они могут подъехать по звонку», — подчеркнул он.

Ребельский напомнил, что в Москве плата за парковку вводилась в самых проблемных местах: исторический центр города, около крупных торговых и бизнес центров, вблизи транспортно-пересадочных узлов наземного транспорта, возле станций метро.

Введение платы за парковку привело к уменьшению количества машин в центральной части города на 20−25%. Также произошла разгрузка улично-дорожной сети за счёт реализации проекта платной парковки в зоне Бульварного кольца.

«Это весьма важный этап в транспортной стратегии Москвы для удобства автомобилистов и горожан. Отсутствие парковочных мест заставляет жителей города пользоваться общественным транспортом, который обслуживает уже более 70 процентов горожан», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2018 года торговые точки в Столешниковом переулке Москвы закрыли такие бренды класса «люкс» и «премиум» как Moncler, Jimmy Choo, Michael Kors и Chaumet.

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