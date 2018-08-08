«Эффект оползня»: в Перми спасение домов от обрыва оценили в 87 млн рублей

Пермь, , 10:32 — REGNUM В Перми объявлен аукцион на проведение берегоукрепительных работ в районе жилых домов по ул. Куфонина. Начальная цена лота — 87 518 843 рубля.

Дома расположены на берегу реки Мулянка. В 2015 году произошло обрушение береговой линии, а вместе с ним — части придомовой территории. Люди начали опасаться, что оползень может захватить и дома.

Ученые назвали это явление «эффектом оползня». Тогда приняли срочные меры — отсыпали участок грунтом. За состоянием грунта велось наблюдение с помощью спецтехники, сообщает портал 59.ru.

Специалисты сделали вывод, что угрозы для жилых домов нет. Между тем 31 июля на портале zakupki.gov.ru опубликовано объявление об аукционе, чья документация касается берегоукрепления. Потенциальная угроза оползня существует, чтобы её предотвратить, решили построить берегоукрепительное сооружение.

Аукцион назначен на 27 августа. Планируется, что победитель тендера завершит работы до 20 октября 2019 года.