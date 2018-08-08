Назван город с самым удобным в мире пассажирским транспортом

Москва, , 10:20 — REGNUM Наиболее удобным городом мира для пассажиров общественного транспорта признана французская Ницца. Жители этого города тратят на дорогу до работы и обратно всего порядка 40 минут в день, со ссылкой на данные рейтинга компании Expert Market сообщает Euromag.

Отмечается, что из российских городов в рейтинг вошли Москва и Санкт-Петербург. Столица России заняла в нём 47 место, москвичи, по подсчётам экспертов, в среднем тратят на дорогу до работы и обратно 67 минут. Жители Петербурга, занявшего 59 место в перечне, едут до рабочего места и домой около 69 минут.

Также в рейтинге учитывалось соотношение стоимости проездного на общественном транспорте к общей средней сумме получаемой заработной платы и другие факторы.

Как сообщало ИА REGNUM, в рейтинге Организации Объединённых Наций (ООН) по индексам оказания электронных услуг Москва заняла первое место, обойдя 40 мировых столиц. С победой мэра Москвы Сергея Собянина поздравил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Читайте также: Москва стала лидером по оказанию онлайн-услуг, по версии ООН