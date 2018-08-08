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Врачи сообщили о хорошем самочувствии Сами Насери после операции в Москве

Общество

Актёр перенёс сложную хирургическую операцию в НИИ имени Гельмгольца

Врачи сообщили о хорошем самочувствии Сами Насери после операции в Москве
Сами Насери

Москва, 8 августа 2018, 10:16 — REGNUM  Французский актёр Сами Насери чувствует себя хорошо после операции в НИИ имени Гельмгольца в Москве. Об этом сообщил 8 августа директор учреждения, главный специалист-офтальмолог Минздрава России Владимир Нероев, передаёт РИА «Новости».

По его словам, операция была проведена успешно. Сообщается, что актёру еще предстоит пройти период реабилитации глаза и в настоящее время он находится под наблюдением врачей.

Как передавало ИА REGNUM , звезда фильма «Такси» перенёс сложную операцию после драки 5 августа в столичном караоке-баре Voice. У насери и его брата произошёл конфликт с отдыхавшими в баре жителями Белоруссии. В результате драки актёр получил черепно-мозговую травму.

7 августа были задержаны трое предполагаемых участников инцидента. Задержанные подозреваются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, следствие намерено ходатайствовать об их аресте.

Читайте ранее в этом сюжете: Французский актёр Сами Насери прооперирован в Москве после драки в баре

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